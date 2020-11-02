Девушка нашла дома тайную комнату, однако ее содержимое пробрало до дрожи всех (Видео)

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина перебралась с семьей в новый дом и принялась проводить генеральную уборку, даже не подозревая, чем это обернется. Кадрами она поделилась в TikTok.

Пользовательница сети рассказала, что в самый разгар наведения порядка она обнаружила в одном из шкафов странность. За полками была пустота, что и насторожило женщину. Тогда она нашла дверь в тайную комнату, а сыновья снимали происходящее на видео.

Подсвечивая фонариком, женщина отодвинула шкаф и перед ней предстала картина, которая пробрала до дрожи не только хозяйку дома, но и юзеров. За фальшивой стенкой хранились множество старинных предметов. Вряд ли кого-то напугает раритетный стул или лампа, но "обитателями" тайной комнаты стали жуткие куклы. От неожиданности женщина даже крикнула. Это и неудивительно, ведь страшных вещей в помещении оказалось с избытком.

Разумеется, ролик привлек внимание юзеров, которые посмотрели кадры свыше 3,8 млн раз, а в комментариях разгорелась нешуточная дискуссия. -0-