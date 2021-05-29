Девушка нашла гениальный способ отвлечь своего парня от приставки

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увлечение мужчин игровыми приставками может быть настолько сильным, что они перестают замечать окружающий мир и своих девушек, однако Шивон Джайлз из США нашла выход. Внимание на историю обратило издание The Sun.

Девушка из Вашингтона несколько лет назад начала встречаться с Сэмом Баддамсом, который является заядлым геймером. Парень все свободное время проводил с приставкой и его возлюбленная относилась к этому с пониманием. Это продолжалось долгое время, но в один из дней ей это стало надоедать и Шивон стала переживать, что парень о ней не думает.

Ругаться из-за приставки женщина не хотела, поэтому американка нашла гениальный способ отвлечь парня от консоли. Шивон нашла в сети компанию, которая сделал для нее индивидуальные стикеры на гаджет с лицом девушки. После в один из дней возлюбленная дождалась, пока парень покинет дом и приступила к реализации плана.

Шивон Джайлз обклеила приставку картинками со своим лицом, в том числе и геймпад. Вышло довольно забавно, а изюминкой стала фраза: "Всегда смотрю на тебя". После этого осталось только ждать возвращение парня и его реакцию.

Обошлось без скандала, ведь Сэм с юмором воспринял гениальный способ девушки и даже посмеялся от души. Единственное, теперь приставка становится объектом колких шуток от друзей парня, которые заходят поиграть, но девушка очень довольна результатом. -0-

Фото The Sun