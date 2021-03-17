Девушка нашла простой лайфхак, чтобы повесить одежду в шкаф - соцсети в восторге (Видео)

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка по имени Кэрол разместила ролик, который привлек внимание юзеров.

Девушка решила поделиться своей хитростью и показала пользователям простой лайфхак, чтобы развесить одежду в шкафу. 29-летняя девушка во время стирки экономит время, а все благодаря небольшой хитрости: девушка берет семь футболок и надевает их на руку, после она берет вешалки и простым движением помещает одежду на вешалку.

Ролик прославил Кэрол в сети, ведь ее видео стало популярным и привело большинство юзеров в восторг. За непродолжительное время кадры собрали более 6,5 миллионов просмотров. -0-