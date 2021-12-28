Девушка нашла простой способ визуально уменьшить лоб на видео

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка представила в TikTok любопытный ролик, который привлек внимание многих пользователей сети.

Девушка решила продемонстрировать простой и легкий способ, который поможет визуально уменьшить лоб на фото или видео. Для этого потребовалась обычная помада.

Блогерша пояснила, что всегда завидовала девушкам с узким лбом, поэтому придумала это хитрое решение, которое прославило ее в сети. На размещенных кадрах юзерша нарисовала кистью новую линию роста волос и заполнила выделенную область помадой в цвет прядей. Таким образом она визуально сузила свой широкий лоб. Публикация стала вирусной и собрала огромное число просмотров. Нашлись и те, кого такой лайфхак только рассмешил.-0-