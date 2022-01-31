Девушка нашла простой способ сэкономить место в шкафу (Видео)

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша из Австралии Шантель Мила регулярно показывает в Instagram разнообразные лайфхаки, которые значительно упрощают жизнь хозяйкам.

В новом ролике девушка решила продемонстрировать простой способ, который поможет сэкономить место в шкафу. Точнее, австралийка показала хитрость, чтобы объемное постельное белье стало компактнее.

Для этого девушка взяла простыню на резинке и поместила два ее края внутрь противоположных концов, после чего сложила несколько раз. Затем она проделала аналогичные действия с наволочками и обычной простыней, чтобы они совпадали по размеру, и разместила полученный комплект внутрь последней наволочки. В итоге у нее получилось компактное постельное белье, которое значительно сэкономит место в шкафу.

Разумеется, простой способ привлек внимание юзеров, которые сразу же признали его гениальным, а ролик собрал огромное число просмотров.-0-

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