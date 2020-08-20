Девушка обнаружила на семейном снимке странность и сразу решила переехать

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из Великобритании любит делать со своим мужем и детьми совместные снимки, однако одно из фото напугало ее до жути, из-за чего англичане в спешке переехали. Историей они поделились с издание Mirror.

Элис Марти рассказала, что однажды ночью пересматривала старые снимки и один из них привлек внимание девушки. На нем красовались счастливые родители и ребенок, однако ей не давала покоя странная фигура на заднем плане.

Девушка решила поделиться открытием с сестрой, которая осветлила фотографию. Тогда все скептические настроения женщины развеялись и она увидела на кадре отчетливую фигуру девочки с длинными растрепанными волосами.

Фото Mirror

Такое открытие не очень понравилось супругам, поэтому они решили переехать и как можно скорее. Кроме этого, Элис рассказала, что после этой фотографии многие странные явления в доме обрели объяснение. Девушка отметила, что во время беременности у них дома часто сам по себе включался телевизор, а также игрушки сына. Кроме этого, девушку постоянно преследовало чувство, что за ней кто-то наблюдает.

В итоге, жители Великобритании решили не рисковать и в спешке переехали, тем более, что разговоры о таком шаге ходили очень давно. -0-