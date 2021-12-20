Девушка обнаружила одну странность у своего кота и воспользовалась ей для защиты елки

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Италии разместила в Facebook уморительный кадр, который привлек внимание пользователей и многих СМИ.

В один из вечеров героиня истории Ирен Олокко сидела дома вместе со своим пушистым питомцем. В какой-то момент она решила скушать мандарин и взяла фрукт в руки, однако дальше произошла неожиданная и любопытная ситуация.

Как только девушка прикоснулась к мандарину и начала его чистить, кот зашипел, а после поспешил убежать подальше. Такое необычное поведение питомца подтолкнуло итальянку на одну мысль. Она решила воспользоваться слабостью любимца и защитила елку, которой вечно достается от котика. Женщина разложила по периметру украшения мандарины, которые стали своеобразными "стражами новогоднего дерева".

Удивительно, но после этого питомец ни разу не приближался к елке, а мандарины исправно исполняют возложенную на них функцию.

Эта история от души повеселила пользователей сети, которые оставили массу лайков и множество забавных комментариев.-0-