Девушка обрела популярность, развенчивая миф об идеальной жизни в Instagram

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Германии по имени Джеральдин Уэст некоторое время назад просматривала ленту в Instagram и каждый пост у нее вызывал негодование.

Девушка поняла, что типичные блогерши заполонили соцсеть, демонстрируя людям жизнь, которая далека от реальности. Тогда немка решила завести свой аккаунт, а с тематикой страницы определилась быстро.

Джеральдин принялась развенчивать миф об идеальной жизни, чем привлекла в Instagram внушительную аудиторию в 50 тысяч подписчиков. Причем, делает это она в такой уморительной форме, что любой начнет улыбаться. Впрочем, смотрите сами! -0-