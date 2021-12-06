Девушка очень оригинально отомстила неверному парню, сделав неожиданный подарок (Видео)

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно женщина из США разместила в TikTok кадры, которые впечатлили и удивили многих юзеров сети.

В один из дней девушка узнала, что ее бойфренд изменяет сразу с несколькими девушками. Разумеется, женщина не стала мириться с таким развитием событий, но устраивать истерику ей тоже не хотелось. Подумав некоторое время, она нашла оригинальное решение, которое и прославило американку на просторах сети.

В день рождения изменника автор ролика подарила ему украшение, где были выгравированы имена всех девушек, с которыми парень изменил женщине. Разумеется, момент вручения записали на видео, которое моментально стало вирусным. Юзеры поддержали девушку, а также отметили, что это просто гениально. Неудивительно, что ролик за короткое время посмотрели более 15 миллионов раз. -0-