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Калейдоскоп
23 июня 2021, 20:20

Девушка оригинально отомстила школьнику-вору и получила респект в сети

Фото Pixabay
Фото Pixabay

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка на Reddit поделилась необычной историей, которая привлекла внимание юзеров сети.

В посте девушка рассказала, что стала жертвой школьника-вора, который каждый день похищал ее почту. Женщина живет напротив начальной школы, поэтому маленькие дети не редкость перед ее домом. Впрочем, один из школьников пошел дальше и принялся утаскивать почту из всех ящиков в округе.

Тогда автор поста придумала оригинальную месть, которую в следующий раз и реализовала. Девушка распечатала кадры с камеры видеонаблюдения рядом с домом, поместила материалы в конверт и приложила записку. В послании говорилось, что школьник-вор отправится в тюрьму, если не прекратит похищать почту.

Какого же было удивление женщины, когда через несколько минут на пороге дома уже стояла мама ребенка, которая была крайне недовольна. Впрочем, юзеры оценили месть и выразили респект женщине, ведь в США кража почты - федеральное преступление, за которое можно попасть в тюрьму на внушительный срок. -0-

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дети преступление социальные сети США
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