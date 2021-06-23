Девушка оригинально отомстила школьнику-вору и получила респект в сети

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка на Reddit поделилась необычной историей, которая привлекла внимание юзеров сети.

В посте девушка рассказала, что стала жертвой школьника-вора, который каждый день похищал ее почту. Женщина живет напротив начальной школы, поэтому маленькие дети не редкость перед ее домом. Впрочем, один из школьников пошел дальше и принялся утаскивать почту из всех ящиков в округе.

Тогда автор поста придумала оригинальную месть, которую в следующий раз и реализовала. Девушка распечатала кадры с камеры видеонаблюдения рядом с домом, поместила материалы в конверт и приложила записку. В послании говорилось, что школьник-вор отправится в тюрьму, если не прекратит похищать почту.

Какого же было удивление женщины, когда через несколько минут на пороге дома уже стояла мама ребенка, которая была крайне недовольна. Впрочем, юзеры оценили месть и выразили респект женщине, ведь в США кража почты - федеральное преступление, за которое можно попасть в тюрьму на внушительный срок. -0-