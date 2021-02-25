Девушка оригинально отомстила парню-изменщику (Видео)

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появился интересный ролик, который привлек внимание юзеров сети.

Блогерша из США рассказала, что уличила своего молодого человека в измене. Она добралась до его переписок и выяснила, что парень встречается еще с тремя барышнями. Мужчина все отрицал. Разумеется, такой расклад девушку не устроил и она придумала оригинальную месть.

Девушка распечатала скриншоты переписок с женщинами парня-изменщика, а после решила действовать наверняка. Она расклеила листы по всей комнате и зеркалах спальни мужчины, чтобы он точно заметил. Пользователи оценили месть блогерши и посмотрели кадры почти 2,5 миллиона раз. Многие в комментариях отметили, что теперь изменщик не отвертится. -0-