Девушка отказала парню во втором свидании, но тот предъявил ей неожиданное требование

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Twitter поделилась любопытной историей, которая вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Юзерша соцсети рассказала людям, что недавно рассталась с молодым человеком. Примечательно, что у парочки было только одно свидание, а продолжать дальнейшие встречи женщина не хотела. Тогда парень предъявил ей неожиданное требование, которое и разделило Twitter на два лагеря.

Парень после отказа во втором свидании настоял на том, чтобы девушка вернула ему деньги за чашку кофе, которую он оплатил во время встречи. Свое требование парень объяснил тем, что "не любит тратиться впустую" и хочет использовать эти средства во время свидания с кем-то другим.

Одни юзеры посчитали, что девушка ничего не обязана возвращать, а другие пользователи, уверены, что девушки стоит вернуть потраченные деньги. Обсуждение продолжается, однако пост набрал популярность и собрал огромное число лайков и комментариев. -0-