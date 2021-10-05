Девушка отказалась от стрижки и уже не заходила к парикмахеру 23 года (Фото)

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянка показал свою прическу, к которой 23 года не прикасался стилист. Внимание на историю обратило издание Daily Mail.

Героиня истории по имени Анжелика Баранова из России в пятилетнем возрасте отказалась от стрижки. Следующие 23 года она не укорачивала свою шевелюру, которая уже достигла пяток девушки. "Я никогда не отращивала их специально, просто думала, что так и должно быть", - рассказала она.

Теперь Анжелика похвасталась волосами, к которым не притрагивался парикмахер 23 года, и поведала некоторые нюансы ухода за шевелюрой. Героиня рассказала, что моет их два раза в неделю обычным шампунем и использует кондиционер, высушивает волосы естественным путем и тщательно расчесывает. Иногда, по словам россиянки, такие локоны доставляют дискомфорт, однако в большинстве случаев только вызывают восхищение всех окружающих. -0-

Фото Daily Mail