Девушка отомстила парню за измену – это новый уровень! (Видео)

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok опубликовала новый ролик, который вызвал разные эмоции у юзеров сети.

Женщина пояснила, что уличила своего уже бывшего парня в измене. Конечно, американке было плохо от такого поступка возлюбленного, однако блогерша взяла себя в руки и придумала месть совершенно нового уровня.

Для этого девушка взяла ключ от дома мужчины и сделала несколько десятков дубликатов. После этого к каждому из них женщина прицепила брелок с подписью и номером телефона парня. Завершила месть блогерша с помощью автомобиля, ведь она отправилась кататься по городу и разбрасывать ключи в разных местах.

Такая месть парню за измену впечатлила сеть, однако вызвала разные эмоции у пользователей. Многие поддержали женщину, а другие посчитали подобные действия перебором. Впрочем, ролик набрал популярность и уже собрал почти миллион просмотров. -0-