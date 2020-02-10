Девушка отправила друзьям селфи, а те чуть не потеряли сознание от удивления - фото

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оливия Нан из Англии стала звездой Twitter, когда поделилась с друзьями селфи после бурной вечеринки. Внимание на фото девушки обратило издание The Sun.

Британка проснулась утром с похмельем и решила узнать о самочувствии своих друзей. Она сделала селфи и отправила в общий чат.

Оливия не обратила внимание на одну очень "живую" деталь гардероба, которую заметили ее друзья. Девушка предстала в толстовке с капюшоном и с грустным выражением лица, но когда друзья увидели фото, то пришли в ужас. Оказалось, что девушка прислала им совместный снимок с огромным пауком. Оливия Нан просто не заметила его.

Фото Twitter

Подруга девушки поделилась кадром с пользователями сети. Пост с необычной фотографией быстро собрал тысячи лайков и комментариев. "Меня бы приступ схватил", "Я только что сожгла свою толстовку. Довольны?", "Как теперь с этим жить?" - написали пользователи Twitter. -0-