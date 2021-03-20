Девушка-пчеловод голыми руками переселила насекомых и прославилась в сети (Видео)

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появилось новое видео пчеловода из США. Кадры набрали огромную популярность.

Девушка по имени Эрика Томпсон занимается пчелами. В очередной раз к ней обратилась семья из Техаса, которая обнаружила у себя в хозпостройке целый улей насекомых. Люди решили не рисковать и вызвали специалиста, которым оказалась милая девушка.

За приятной внешностью скрывался не только профессионал, но еще и бесстрашный пчеловод. Женщина без единого грамма страха и голыми руками схватила горсть пчел, а затем переложила в улей, привезенный с собой. После этого девушка туда поместила матку, за которой последовали остальные насекомые.

Кадры восхитили пользователей сети, которые за пару дней посмотрели ролик более 60 миллионов раз. Сама девушка была ошеломлена такой популярностью, ведь для нее - это был обычный рабочий день. -0-