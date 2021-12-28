Девушка перед свиданием решила проверить парня из сети и спасла себе жизнь

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американка по имени Шайна Кардвелл поделилась в TikTok занятной историей, которая привлекла внимание многих пользователей сети.

Девушка рассказала, как однажды познакомилась с мужчиной в одном из популярных приложений. Молодой человек показался ей воспитанным и галантным. Кроме того, его внешние данные были на высоте, поэтому, когда поступило предложение о встрече, девушка быстро согласилась. В какой-то момент американка все же решила проверить имя мужчины в сети и узнала неожиданную правду, которая заставила сразу же отменить свидание.

Выяснилось, что он ранее был судим за похищение при отягчающих обстоятельствах. Это была не ошибка и не совпадение - в найденных сводках фигурировала фотография ее ухажера. Поняв, с кем собирается встретиться, девушка написала мужчине, что в настоящее время не готова пойти с кем-либо на свидание, и заблокировала его во всех социальных сетях.-0-