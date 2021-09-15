Девушка поделилась несколькими хитростями, которые помогут сэкономить время на уборку

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из Австралии ведет TikTok, где делится самыми разными лайфхаками, касающиеся уборки жилья.

Так, к примеру, блогерша недавно разместила видео, в котором поделилась хитростью по борьбе с пылью. По словам девушки, обычные газеты значительно помогут сэкономить время на уборку. Для этого их достаточно разместить на верхней части мебели, чтобы потом просто убрать бумагу. Таким образом шкафы и полки останутся чистыми, а их уборка займет всего несколько минут.

В другом ролике австралийка советует обработать раковину в ванной детским увлажняющим маслом. Такая хитрость поможет отталкивать грязь с поверхности, а также сохранит блеск.

Помимо всего прочего, девушка поделилась лайфхаком для зеркал и чайника. Женщина обрабатывает отражающие поверхности пеной для бритья, что позволяет сохранять их чистоту, а для избавления от накипи в чайнике достаточно довести до кипения воду с соком лимона и дать жидкости остыть. Хозяйки поблагодарили жительницу Австралии за хитрости, а на ее аккаунт уже подписались почти 445 тысяч человек. -0-