Девушка поделилась простым лайфхаком, помогающим продлить срок службы детской обуви

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша по имени Келли несколько дней назад разместила в TikTok любопытный ролик, который привлек внимание юзеров.

Девушка посетовала на то, что устала от детской обуви, которая портится уже черед пару недель носки. В частности, речь идет о ботиночках дочери блогерши. Малышка не любит сидеть на месте, поэтому уже через несколько дней новый предмет гардероба становится поцарапанным и потертым.

Однако девушка нашла довольно оригинальный, но при этом простой выход из ситуации. Она взяла моток черной изоленты и заклеила все части обуви, которые повреждаются больше всего.

Такой лайфхак, помогающий продлить срок службы детской обуви, поразил пользователей сети. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал массу положительных комментариев и огромное число просмотров.-0-

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