Девушка-подросток с мачете заставила бежать двух грабителей (Видео)

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения в Колумбии запечатлели картину, которая идеально подойдет для экранизации остросюжетного фильма. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

Случай произошел в небольшом магазинчике, который располагается в столице страны Боготе. На видео можно заметить, как в здание заходят два человека в масках. В этот момент за прилавком находилась хозяйка Нидия Буэнавентура, а рядом с ней две дочери, одной из которых 14 лет.

Когда один из грабителей попытался проникнуть к кассе, то он получил серьезный отпор, которого явно не ожидал. Девушка-подросток взяла из-под стойки продавца мачете и бросилась на двух мужчин в атаку. Этот момент попал на камеры, а бегство грабителей и храбрость девушки восхитила сеть. Как позже выяснилось, это не первая попытка ограбления этого магазина, поэтому девочка подготовилась, чего точно не ожидали злоумышленники. -0-