Девушка подружилась с официанткой, а после совершила достойный уважения поступок

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США произошла замечательная история, доказывающая, что вера в человечество еще не потеряна. Об этом сообщает издание The Good News Network.

Сюзанна каждый день заходила в местную кофейню, чтобы отведать утреннего бодрящего напитка. За несколько месяцев она познакомилась с официанткой Эбони Джонс. Девушку привлекла доброта работницы заведения, и они стали часто общаться.

В очередной раз американка пришла за кофе и узнала грустные новости. Как оказалось, Эбони и ее троих детей выселили из дома. Семье негде было жить, поэтому Сюзанна решила не оставаться в стороне и совершила поступок, который достоин уважения.

Клиентка кофейни сделала запрос в компанию New Life Furniture Bank, которая занимается благотворительностью и безвозмездно предоставляет жилье нуждающимся. Специалисты быстро проанализировали ситуацию и нашли подходящий дом. Уже через пару дней Сюзанна отправилась в кафе, чтобы вручить своей подруге ключи от ее нового дома. Разумеется, женщина не могла сдержать эмоции, а пользователи сети оказались в полном восторге от поступка Сюзанны.-0-