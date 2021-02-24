Девушка похвасталась котом в сети, но ей сразу написал экзорцист (Фото)

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйка милого кота Элисон Калхаген из США недавно в Афсуил поделилась фотографиями своего домашнего питомца, которые сразу привлекли внимание юзеров.

Девушка решила представить миру котика по кличке Пиксель породы корниш-рекс. Все дело в необычной внешности животного, которую и захотела продемонстрировать девушка. Однако все пошло совсем не по плану, когда вместо лайков и комментариев жительница США начала получать личные сообщения.

Многие пользователи писали хозяйке, чтобы подробнее узнать о коте, очень напоминающего персонажей из ужастика. К таким вопросам женщина относилась спокойно, но однажды с ней связался экзорцист и предложил свои услуги. Такого поворота событий Элисон никак не ожидала.

Экзорцист сказал, что в кота вселился демон, поэтому он так и выглядит. Впрочем, хозяйка не поверила ему, ведь котик всегда проявлял только доброту и заботу. Разумеется, необычный питомец стал звездой сети, а фотографии с ним собирают множество лайков с комментариями. -0-