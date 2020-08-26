Девушка показала действенный способ избавиться от следа маркера на белой толстовке

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Австралии показала в Facebook простой, но очень действенный способ, который поможет вывести сложные пятна. Кадрами она поделилась в сети.

В интернете девушка рассказала, что испачкала белую толстовку фиолетовым маркером. Она расстроилась, ведь женщина не знала, как можно это исправить. Жительница Австралии обратилась за помощью к пользователям, один из которых посоветовал ей замочить на пол часа пятно в эвкалиптовом масле, а после постирать одежду в чистой воде.

Фото Facebook

Удивительно, но этот способ сработал, и очень хорошо. Фотографиями до и после девушка поделилась в сети. Снимки впечатлили пользователей, которые слабо верили в действенность этого лайфхака. -0-