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Калейдоскоп
26 августа 2020, 16:41

Девушка показала действенный способ избавиться от следа маркера на белой толстовке

Фото Severdv
Фото Severdv

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Австралии показала в Facebook простой, но очень действенный способ, который поможет вывести сложные пятна. Кадрами она поделилась в сети.

В интернете девушка рассказала, что испачкала белую толстовку фиолетовым маркером. Она расстроилась, ведь женщина не знала, как можно это исправить. Жительница Австралии обратилась за помощью к пользователям, один из которых посоветовал ей замочить на пол часа пятно в эвкалиптовом масле, а после постирать одежду в чистой воде.

Фото Facebook
Фото Facebook

Удивительно, но этот способ сработал, и очень хорошо. Фотографиями до и после девушка поделилась в сети. Снимки впечатлили пользователей, которые слабо верили в действенность этого лайфхака. -0-

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