Девушка показала, как организовать пространство в шкафу с помощью маленькой детали - видео

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользовательница TikTok опубликовала в социальной сети ролик, который быстро приобрел популярность и массу хвалебных отзывов.

В ролике девушка решила поделиться небольшой хитростью, которая ей помогает организовать пространство даже в самом маленьком шкафу. Благодаря ее идеи, можно сэкономить очень много места, а вещи будут не мятыми.

Для организации пространства в шкафу достаточно одной маленькой детали - ушки от алюминиевых банок. Многие часто выбрасывают их, однако эти ушки могут значительно упростить жизнь.

Все гениальное просто, вот и девушка решила не усложнять. Она взяла ушко с двумя отверстиями и через одно из них повесила деталь банки на вешалку. После того, как он "скатилась" к самому основанию крепления, то теперь можно на одном пространстве разместить сразу несколько вещей.

Разумеется, юзеры восхитились увиденным и поблагодарили девушку за секрет. Впрочем, нашлись и те, кто уже знал об этом лайфхаке и активно использует его в быту. За непродолжительное время кадры посмотрели более 830 тысяч раз. -0-