Девушка показала, как правильно выбрать ракурс для фото и прославилась в сети

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша из США показал своим подписчикам несколько эффективных приемов, которые позволят сделать впечатляющее фото для соцсетей. Своими рекомендациями она делится в Instagram.

На страницах в нескольких популярных соцсетях девушка по имени Бонни Родригес Крживицки раскрывает секреты удачного фото. Для этого она создает коллажи, где демонстрирует правильный и неправильный снимок.

В частности, на одном из фото девушка позирует в летнем длинном сарафане. Чтобы сделать кадр удачным, она отставила ногу в сторону, а также положила одну руку на поясницу. Таким образом ее фигура стала стройнее, а поза помогает подчеркнуть красоту наряда.

В другом посте Бонни выбрала для съемки юбку, куртку и майку. Для правильного ракурса, по ее совету, необходимо встать полубоком к камере, расположить стопы и выпрямить спину. Также не будет лишним поднять руку.

Девушка преуспевает в своем деле, поэтому ее аккаунт в Instagram уже набрал почти 700 тысяч подписчиков, а фолловеры в комментариях благодарят блогершу за советы.-0-