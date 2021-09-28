Девушка показала на себе все трудности жизни с гигантским маникюром (Видео)

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша по имени Ева Каталана прославилась на просторах TikTok, ведь создает любопытные контент, который вызывает недоумение у многих юзеров.

Девушка решила завести аккаунт, чтобы показать обычные ситуации из своей жизни, однако был один нюанс. Самые рядовые вещи она делала с поистине гигантским маникюром. Ее ногти, которые достигают в длину почти восьми сантиметров, создают определенные трудности, которые женщина и показала в ролике. Там она пытается открыть банку газировки, нанести шампунь на голову или просто собрать волосы в хвост.

Разумеется, кадры вызвали разные эмоции у пользователей сети. Кто-то посчитал подобную жизнь действительно трудной, а другие могли только с юмором наблюдать за видео. Впрочем, кадры приобрели популярность, ведь за непродолжительное время их посмотрели более 32 миллионов раз. -0-