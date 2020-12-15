Девушка показала нехитрый лайфхак для завивки и прославилась (Видео)

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользовательница социальной сети из Италии решила продемонстрировать аудитории простой способ завивки.

Для этого она использовала обычную домашнюю батарею. Сначала итальянка свою прядь волос обмотала вокруг обогревателя, а затем подержала несколько минут и продемонстрировала впечатлительную завивку. Ролик пришелся по вкусу юзерам и они посмотрели кадры более миллиона раза.

Впрочем, это было только начало, ведь итальянка запустила целый тренд. Другая девушка записала похожее видео, который уже собрал свыше 14 миллионов просмотров. -0-