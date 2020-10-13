Девушка показала отличие квартиры парня от своей и запустила тред - видео

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка решила наглядно показать недостатки жилища своего парня и запустила новый тред. Кадрами она поделилась в TikTok.

Маделин Крюгер опубликовала кадры, которые привлекли внимание юзеров. На них она машет рукой своей уютной и чистой комнате, а после отправляется к парню домой. "Настала очередь ночевать у него дома", - она подписала ролик. После этого женщина показал несколько уголков квартиры парня и ужаснула юзеров.

Грязная раковина в ванной и унитаз - это лишь вершина айсберга. Все поверхности в доме были покрыты толстым слоем пыли, а известковый налет распространился по всей ванной. Юзеры назвали ролик ужасным, а в комментариях выразили свое мнение: "Он даже не может убрать, когда знает, что ты придешь? На мой взгляд, это недостаток уважения". Впрочем, это только помогло кадрам собрать более 3,5 миллионов просмотров. -0-