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Калейдоскоп
13 октября 2020, 01:15

Девушка показала отличие квартиры парня от своей и запустила тред - видео

Фото Yandex
Фото Yandex

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка решила наглядно показать недостатки жилища своего парня и запустила новый тред. Кадрами она поделилась в TikTok.

Маделин Крюгер опубликовала кадры, которые привлекли внимание юзеров. На них она машет рукой своей уютной и чистой комнате, а после отправляется к парню домой. "Настала очередь ночевать у него дома", - она подписала ролик. После этого женщина показал несколько уголков квартиры парня и ужаснула юзеров.

@madelynkrueger

When it's your turn to stay at HIS place.. ##dontletthisflop ##fyp ##help ##college

♬ It's The Hard Knock Life - Annie Movie

Грязная раковина в ванной и унитаз - это лишь вершина айсберга. Все поверхности в доме были покрыты толстым слоем пыли, а известковый налет распространился по всей ванной. Юзеры назвали ролик ужасным, а в комментариях выразили свое мнение: "Он даже не может убрать, когда знает, что ты придешь? На мой взгляд, это недостаток уважения". Впрочем, это только помогло кадрам собрать более 3,5 миллионов просмотров. -0-

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