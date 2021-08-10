Девушка показала простой лайфхак разгладить белье без утюга (Видео)

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дизайнер из Австралии по имени Лиз Амайя часто в Instagram делится различными хитростями, которые могут пригодиться в быту.

В этот раз ее простой лайфхак привлек внимание пользователей, ведь девушка продемонстрировала хитрость, которая поможет хозяйкам сэкономить массу времени. Девушка поделилась способом, чтобы разгладить белье без утюга. Для этого потребуется только вода.

Сначала Лиз берет пульверизатор с водой и распыляет ее на простынь, которая уже застелена на кровать. Затем эксперт натягивает ткань поперек и еще раз наносит жидкость. Далее достаточно провести по складкам рукой. Удивительно, но этот простой способ сработал просто отлично, что восхитило юзеров. Многие поблагодарили девушку за лайфхак, а другие отметили, что возьмут этот простой способ разгладить белье без утюга на вооружение. -0-