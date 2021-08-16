Девушка показала простой лайфхак, чтобы после мытья головы остаться с идеальной прической (Видео)

Фото Megaobrazovanie
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка по имени Одри Виктория решила рассказать простой способ, который помогает ей после мытья головы остаться с идеальной прической.
В ролике женщина раскрыла секрет идеальных волос, для которых необходимо лишь полотенце. Сначала блогерша моет голову шампунем и обрабатывает волосы кондиционером. Затем приступает к лайфхаку. Девушка оборачивает волосы в хлопковое полотенце, пропитанное теплой водой и оставляет свою шевелюру в таком положении на полчаса.
Затем приходит время убрать полотенце и промыть волосы холодной водой. Удивительно, но эффект превзошел все ожидания, ведь девушка действительно осталась после мытья головы с идеальной прической. Пользователи оценили лайфхак, а также отметили, что возьмут его себе на вооружение. Другие юзеры отметили, что способ "определенно работает, ведь пользуются этим методом годами". Неудивительно, что ролик быстро привлек внимание пользователей и собрал более 8,5 миллионов просмотров. -0-
В ролике женщина раскрыла секрет идеальных волос, для которых необходимо лишь полотенце. Сначала блогерша моет голову шампунем и обрабатывает волосы кондиционером. Затем приступает к лайфхаку. Девушка оборачивает волосы в хлопковое полотенце, пропитанное теплой водой и оставляет свою шевелюру в таком положении на полчаса.
Затем приходит время убрать полотенце и промыть волосы холодной водой. Удивительно, но эффект превзошел все ожидания, ведь девушка действительно осталась после мытья головы с идеальной прической. Пользователи оценили лайфхак, а также отметили, что возьмут его себе на вооружение. Другие юзеры отметили, что способ "определенно работает, ведь пользуются этим методом годами". Неудивительно, что ролик быстро привлек внимание пользователей и собрал более 8,5 миллионов просмотров. -0-