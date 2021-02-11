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Калейдоскоп
11 февраля 2021, 17:40

Девушка показала простой способ очистить даже самую грязную посуду - видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram блогерша опубликовала ролик, который привлек внимание юзеров сети.

Девушка сняла лайфхак, который поможет хозяйкам без труда очистить даже самую грязную посуду. Для этого блогерша взяла сковороду с засохшим жиром, а после добавила туда немного воды. Затем в грязную посуду она кинула чайный пакетик.

Причем, как отмечает девушка, подойдет новый или уже заваренный. "Закиньте пакетик внутрь и дайте дубильным веществам внутри чая сделать всю работу за вас", - пояснила она в подписи к посту.

Через 15 минут женщина вылила воду из сковороды и можно увидеть, что лайфхак сработал идеально. Многие хозяйки подтвердили в комментариях, что пользуются простым способом очистить даже самую грязную посуду и отмечают его эффективность. -0-

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