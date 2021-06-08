Девушка показала простой способ спрятать лямки бюстгальтера и прославилась в сети

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Бразилии показала в TikTok небольшой лайфхак, который поможет многим женщинам по всему миру.

Блогерша продемонстрировала простой способ спрятать лямки бюстгальтера под вещами с открытой спиной. Согласно методу девушки, необходимо отсоединить концы лямок на задней части белья, а после скрепить их между собой под чашками. Осталось только опустить пояс бюстгальтера, чтобы он спрятался под нарядом.

Простой способ пришелся по вкусу юзером сети, а многие девушки поблагодари блогершу. Неудивительно, что она прославилась в сети, а ее ролик собрал более пяти миллионов просмотров. -0-