Девушка показала простой способ визуально сузить лицо с помощью макияжа (Видео)

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша недавно разместила в TikTok занятный ролик, который понравился пользователям сети.

Женщина решила продемонстрировать на себе все чудеса грамотного макияжа. Жительнице США удалось удивить всех, ведь с помощью обычных средств она смогла за несколько минут визуально сузить лицо.

Для этого девушке потребовалась косметика и несколько приемов техники контуринга. Так, по словам девушки, необходимо точечно нанести контурирующий стик не на верхнюю часть челюсти, а под ней. Героиня материала пояснила, что таким образом скулы будут выглядеть более точено, что поможет визуально сделать лицо худее.

Кадры привлекли внимание многих юзерш, а также стали предметом обсуждения среди пользователей. Неудивительно, что ролик за короткое время стал вирусным и собрал огромное число просмотров.-0-