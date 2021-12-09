Девушка показала свое преображение с помощью макияжа и рассорила сеть (Видео)

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка представила в TikTok ролик, который впечатлил многих юзеров сети.

Девушка решила показать подписчикам свое кардинально преображение, для которого ей потребовался только макияж. Сначала блогерша продемонстрировала кадры со своим лицом до нанесения косметических средств. Здесь можно было заметить редкие брови, множество покраснений на лице и растрепанные волосы.

В следующий момент все кардинально меняется, и девушка преображается с помощью макияжа до неузнаваемости. Теперь перед камерой красуется женщина с ровным тоном кожи, также блогерша нанесла розово-неоновые и зеленые тени на веки, наклеила ресницы, придала форму бровям, накрасила губы фиолетовой помадой. Помимо этого, она уложила пряди волнами и надела черный топ.

Ролик стал вирусным и рассорил юзеров сети. Одни посчитали, что такое преображение с помощью макияжа - это обман. Другие же, напротив, не увидели в макияже ничего плохого и были рады увидеть потрясающее преображение. Впрочем, кадры стали вирусными и быстро собрали более 15 миллионов просмотров. -0-