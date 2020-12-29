Девушка показала своего кота, доказав, что мутанты живут среди нас (Фото)

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit девушка поделилась своей историей и рассказала о котике, которого она недавно приютила у себя.

Этот пост мог бы не вызвать большого ажиотажа, однако девушка заверила пользователей, что ее новый питомец – настоящий мутант. Как оказалось, животное, которое назвали Ален, на лапах имеет целых семь подушечек, хотя у обычных кошек их не более пяти.

По всей видимости, у котика полидактилия (или многопальцевость) – редкое явление, но не слишком. Чаще всего такое необычное дополнение встречается у животных в США и Канаде, но были случаи и в Великобритании.

Фото Reddit

Разумеется, пост привлек внимание пользователей, которые захотели увидеть уникального кота, а также многих интересовал вопрос: сколько у Алена когтей? Хозяйка рассказала, что у животного на лапах имеется 23 когтя – по одному, кроме одной, на каждую подушечку. Пост вызвал восторг юзеров, которые быстро оставили тысячи лайков. -0-