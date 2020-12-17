Девушка показала в своем доме тайную комнату, которая удивит многих (Видео)

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У многих людей дома есть свое любимое место для уединения и отдыха, однако пользовательница TikTok по имени Мэйси обошла всех.

Девушка показала юзерам тайную комнату, которая есть у нее в доме. В ролике героиня идет к книжному шкафу, простым движением открывает его и спускается по лестнице, украшенной подсветкой. Такое развитие событий удивило юзеров, но настоящее восхищение их ждало дальше, ведь в небольшом помещении расположился целый паб, очень напоминающий тот, который был в эпоху сухого закона.

В тайной комнате есть несколько удобных кресел и диванов, барная стойка, огромный телевизор, а стену украшены картинами и головой оленя. Неудивительно, что кадры восхитили пользователей, которые посмотрели ролик почти 11 млн раз. -0-