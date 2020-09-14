Девушка показала забавный способ поедания блинчиков и прославилась - видео

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка опубликовала в TikTok необычный ролик, который быстро набрал почти два миллиона просмотров.

Блогерша решила показать способ, которым она пользуется при поедании китайской еды. Для этого девушка предварительно купила закуски и начала делиться своим лайфхаком.

Женщина рассказал в ролике, что не заворачивает начинку в китайские блинчики, а использует другой способ. В частности, она накалывает все ингредиенты на вилку и окунает их в соус. После этого блогерша разворачивает блинчик прямо перед ртом и подносит к нему "начинку", отправляя все вместе в рот.

За непродолжительное время кадры с забавным способом поедания блинчиков набрали свыше шести тысяч комментариев. Юзеры посчитали, что такой лайфхак можно назвать "революционным", а сам ролик прославил девушку. -0-