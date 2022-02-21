Девушка показала "зеркальный" лайфхак, который поможет уличить партнера в измене (Видео)

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В TikTok можно встретить множество различных лайфхаков, но хитрость от блогерши из США особенно привлекла внимание юзеров.

Девушка рассказала пользователям простой способ, который поможет вывести на чистую воду неверного партнера. "Ловушкой" для неверного парня (или девушки) может стать его автомобиль. Точнее, речь идет о пассажирском зеркале, которое встроено в солнцезащитный козырек.

Девушка предложила при поездке в авто оставить зеркало с полуоткрытой задвижкой, а в следующий раз проверить козырек. Если зеркало оказалось полностью открытым или полностью закрытым, то есть поменяло положение, - есть повод задать пару вопросов хозяину авто.

Впрочем, юзеры сети без восторга восприняли "зеркальный" лайфхак. Они отметили, что в машине молодого человека может ездить, к примеру, его мама. Кроме того, многие пользователи задались вопросом: "Если вы не доверяете друг другу, о каких отношениях может вообще идти речь?". Тем не менее ролик стал популярным и собрал множество просмотров.-0-

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