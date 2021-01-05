Девушка покормила бездомного пса, а тот заплакал от такой доброты – трогательное видео

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в китайском TikTok набрало популярность видео, которое растопит сердца даже самых угрюмых юзеров сети.

Девушка вместе с подругами гуляла по парку в китайском городе Цзиньчжун, когда заметила бездомного пса. Собака подбежала к автору ролика и всем своим видом просила хоть немного еды. Разумеется, девушка не смогла отказать и угостила песика сосиской, однако то, что произошло дальше, растрогало миллионы.

От такой доброты на глазах у бездомного пса появились слезы. На следующий день китаянка вернулась в парк, и ситуация повторилась. Девушка уже намеревалась забрать песика к себе, однако тот испугался человека и убежал. Конечно, очень трогательные кадры не остались без внимания юзеров сети, которые посмотрели их огромное число раз.