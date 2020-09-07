Девушка получила жесткую записку от соседки, где та обличила парня-изменщика

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США получила очень креативное послание, которое в одночасье раскрыло ей глаза.

Американка одним утром обнаружила у себя на машине очень странную записку. Таким способом соседка решила рассказать девушке, что ее парень ей изменяет. В послании говорилось, что якобы она переспала с ним, но не смогла держать это в тайне и решила признаться.

Пикантности истории добавляло еще и то, что парень всячески убеждал соседку в том, будто он расстался со своей девушкой. В записке говорилось: "Я переспала с твоим парнем. Он сказал, что вы расстались. Я живу в 5D. 1) Помой свою машину, 2) брось его (необязательно в таком порядке)".

Разумеется, тайное стало явным и девушка порвала с мужчиной, а пользователи сети поддержали соседку, однако отметили, что такие новости можно было бы донести чуть помягче. Впрочем, это только добавило популярности посту, который за непродолжительное время собрал десятки тысяч лайков. -0-