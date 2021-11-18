Девушка помогла подруге с родами и случайно узнала правду о своем муже

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США помогла принять роды у своей лучшей подруге, но после перед женщиной открылась суровая правда об изменах мужа. Об этом пишет The Sun.

Девушка приютила свою лучшую подругу и всячески ухаживала за ней и новорожденным малышом. В один из дней героиня истории переодевала ребенка и заметила у него на шее редкую врожденную отличительную особенность, которая повторяла точное очертание подобного дефекта у мужа девушки.

Американка молча посмотрела на подругу, которая всем своим виноватым видом дала понять, что сразу расставило все по местам. Вскоре муж девушки решил не скрывать правду и рассказал ее жене, которая оказалась в недоумении, ведь выяснилось, что у мужчины было еще порядка 30 любовниц и не меньше двух детей от других женщин.

Этот факт расстроил и разочаровал девушку, она злилась, однако через некоторое время простила подругу и продолжила жить, воспитывая малыша, однако часто видится уже с бывшим мужем. -0-