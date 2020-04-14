Девушка попыталась поцеловать парня в рамках челленджа, но его реакция развеселила всех

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка поделилась в TikTok роликом, который развеселили миллионы людей, а еще больше поставил в тупик.

Австралийка Шания Антробус решила принять участие в челлендже #KissingYourBestFriend ("Поцелуй своего лучшего друга"), но все пошло не по плану. По правилам флешмоба, один из участников целует в губы друга, к которому испытывает романтические чувства.

Девушка отмечает, что они знакомы с парнем уже 13 лет, а последние пять – она его тайно любит, но не признавалась в этом.

В ролике Шания заставляет потанцевать друга перед камерой, а затем пытается его поцеловать, но в какой-то момент молодой человек оттолкнул ее, что вызвало веселую и неоднозначную реакцию в сети.

Позже девушка призналась, что юноша оставил ее во френдзоне. Многие парни поддержали выбор молодого человека в комментариях, а у других такая реакция вызвала недоумение. Впрочем, это не помешало ролику в TikTok собрать более 5,2 миллиона просмотров. -0-