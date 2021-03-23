Девушка потеряла кота, который замаскировался как настоящий ниндзя (Видео)

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно женщина из США по имени Кайла Робинсон поделилась в TikTok забавным роликом, который привлек внимание юзеров.

Девушка проводила стирку, предварительно разложив одежду по комнате. В какой-то момент питомец, который несколько секунд назад был рядом, исчез. Это взволновало американку, которая бросилась на поиски усатого.

Женщина обыскала весь дом, но так и не нашла кота, однако позже он сам дал о себе знать. Она случайно наткнулась на питомца, который замаскировался как настоящий ниндзя. Черный пушистик решил прилечь на юбку девушки. Предмет гардероба оказался такого же цвета, из-за чего четвероногий буквально слился с ней. Самое забавное - кота выдали его большие глаза, в сети уже прозвали питомца настоящим ниндзя. -0-