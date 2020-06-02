Девушка потеряла ногу, но в сети все равно восторгаются ее красотой - фото

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Англичанка по имени Лия Вашингтон попала в аварию и лишилась ноги, однако это не помешало ей построить успешную карьеру модели, сообщает DailyStar.

Девушка со своим парнем в 2018 году отправилась в парк аттракционов и решила прокатиться на новых американских горках. К сожалению, две кабинки столкнулись, из-за чего Лия получила травму ноги, позже конечность ампутировали и заменили на бионический протез.

Впрочем, это не остановило британку продолжить карьеру модели, и она принялась в Instagram публиковать свои фото. Удивительно, но необычная особенность только добавила модели популярности, а после и подкрепила уверенность юзеров сети в том, что красота модели достойна всяких похвал.

Лия приобрела широкую популярность как у брендов, так и у пользователей. На ее страничку подписаны более 22 тысяч человек, и это только начало. Сама героиня считает, что уверенность в себе - это главное, и фанаты модели с этим согласны на сто процентов. -0-