Девушка потеряла работу из-за пандемии, но смогла исполнить свою мечту и разбогатела за сутки

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Великобритании Изобель Перл со времени начала пандемии смогла кардинально изменить свою жизнь, а все благодаря увольнению. Об этом пишет The Sun.

Девушка работала в оборонном ведомстве Великобритании, но после начала пандемии ее сократили. Одних людей это могло разбить, однако женщина не стала сдаваться. Она вернулась жить к своим родителям, а после решила исполнить свою давнюю мечту – основать косметический бизнес. Тем более, что у Изобель имеются профессиональные знания в биологии и много свободного времени.

Британка решила создать натуральную глиняную маску для ухода за кожей лица. В 2020 году девушка презентовала свой продукт и основала бренд, а продвигать его начала через TikTok.

Удивительно, но это сработало. Натуральная розовая маска для лица понравилась покупательницам. Только за первый день продажи Изобель заработала около $5 тысяч, а число ее подписчиков в соцсети выросло до ста тысяч всего за несколько месяцев. Девушка не собирается останавливаться на достигнутом, а также благодарит стечение обстоятельств, которое привело ее к увольнению и исполнению своей мечты. -0-