Девушка потратила огромные деньги, чтобы создать внешность демона, которая прославит ее в соцсетях

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из штата Техас несколько лет назад загорелась одной идеей, которая удивила ее близких и помогла стать звездой на просторах сети. Внимание на историю обратило издание The Sun.

Американка по имени Кирстин Миллиган решила провести различные модификации над своим телом. Сначала были татуировки и пирсинг, далее дела приобрели странный поворот. 22-летняя девушка решилась на кардинальное преображение, чтобы осуществить мечту.

С самого детства Кирстин знала, как хочет выглядеть, поэтому принятие решения оказалось простым. Девушка на свое преображение потратила огромные деньги, а точнее 34 тысячи евро, что составляет около $45 тысяч. Теперь жительница Техаса стала больше похожа на демона, а список всех ее изменений впечатляет. В частности, она увеличила грудь, нарастила клыки, проколола соски, нос, переносицу и язык, а также покрыла все тело, лицо и глазные яблоки татуировками. Впрочем, это принесло ей популярность в соцсетях, где на ее страницах собралось огромное число подписчиков.-0-