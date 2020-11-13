Девушка предложила парикмахеру коктейль и получила "худшую прическу 2020 года" (Фото)

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не стоит человеку, который работает с вашими волосами, предлагать коктейль, однако женщина из Великобритании совершила эту ошибку. Об этом пишет Mirror.

Эмили Хант из города Манчестер рассказал изданию, что однажды позвала к себе коллегу, чтобы та ей перекрасила волосы и сделала стрижку в домашних условиях. Чтобы быть с гостей вежливой, она предложила ей коктейль, однако парикмахер забыла о чувстве меры и изрядно выпила.

В итоге 24-летняя девушка получила "уникальную" прическу, а также накладные волосы, сделанные не лучшим образом. После этой процедуры британка отправилась в салон красоты на коррекцию прически. Мастеров заведения ужаснули ее волосы, и они окрестили их "худшей стрижкой 2020 года". -0-

Фото Mirror