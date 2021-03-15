Девушка преобразилась из дурнушки в красотку за считанные секунды. Секрет успеха прост! (Видео)

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка из Рима опубликовала ролик и быстро собрала более 25,6 миллионов просмотров.

Жительница Италии решила показать наглядное преображение дурнушки в невероятную красотку всего за несколько секунд. Сначала перед камерой девушка предстает без макияжа, с монобровью, растрепанными волосами и легким пушком над губой.

Затем начинается преображение, секрет успеха которого очень прост. Девушка берет косметику и начинает проводить нехитрые манипуляции, демонстрируя шаги на видео. В итоге, через считанные секунды перед камерой уже позировала настоящая красотка, сошедшая с обложек модных журналов, а от первоначальной девушки не осталось и намека. Кадры впечатлили юзеров, которые оставили множество восхищенных отзывов на преображение. -0-