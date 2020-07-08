Девушка придумала хитроумный метод игры в лотерею и сорвала джекпот

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из австралийского города Мельбурн стала обладательницей джекпота, после того как ее необычный метод игры в лотерею принес результат. Об этом сообщает сайт The Lott.

Девушка пожелала остаться неизвестной, однако с удовольствием рассказала о своем простом методе, принесший ей выигрыш в полтора миллиона австралийских долларов. Женщина призналась, что вместе с мужем придумала хитроумный метод забавы ради. Каждую неделю она покупала два лотерейных билета. В одном она отмечала семейные даты рождения, а в другом вписывала случайные числа, рисуя что-нибудь на купоне.

Девушка в очередной раз использовала свой метод, а после узнала, что выиграла джекпот. Разумеется, ее эмоциям не было предела. Теперь супруги намерены купить дом, а также устроить себе незабываемый отпуск. -0-