Девушка придумала лайфхак, как утихомирить кота ночью, но не все решились его использовать

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцы котов часто сталкивались с тем, когда их любимцы глубокой ночью начинали сходить с ума и впадать в буйство. Одна из пользовательниц Reddit предложила свой вариант решения этой проблемы.

Девушка поделилась лайфхаком, как можно на пару часов перед сном занять своего кота и спокойно уснуть. По ее словам, она часто просыпается по ночам, когда ее пушистик начинает буянить, мяукать и носиться по всему дому.

Чтобы утихомирить питомца, девушка перед сном макает его хвост в стакан с теплой водой. После этого котик начинает чиститься и вылизывать себя, что дарует человеку как минимум два часа тишины. Девушка отмечает, что за это время можно уснуть крепким сном и не отвлекаться на усатого.

Впрочем, другие пользователи предупредили владельцев котов, что такой способ может привести к нежелательным последствиям. Кот может встать на путь мести, из-за чего велик шанс проснуться с покусанными пятками и царапинами на лице.

"Как хозяин кошки, соглашусь, что это может подействовать. Однако вам лучше взвесить все за и против. Напомню: кошки планируют месть и, возможно, сейчас обдумывают способ вас прикончить", - написал один из юзеров Reddit. Другие посчитали, что девушке попался "бракованный кот", который не спит по ночам.